تعيين مصطفى عوض رئيسا لقسم الرقابة بمديرية التموين في الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

أصدر السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، اليوم قرارا بتعيين مصطفى عوض رئيساَ لقسم الرقابة التموينية بالمديرية، ويأتى هذا القرار في إطار توجهات الدولة بضخ دماء جديدة، ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وتطوير آليات العمل الرقابى وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي من أجل تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

يذكر أن "عوض"، حاصل علي درجة الماجستير في الحقوق وبدء عملة الرقابى بإدارة تموين أجا منذ عام 2014 وحصل على جائزة التميز الحكومي مرتين، ثم تم تصعيده وانتقل للعمل بمديرية تموين الدقهلية بقسم الرقابة التموينية، وتدرج في السلم الوظيفى حتى حصل على درجة مفتش تموين أول من حاملى الضبطية القضائية، ويحظى بسمعة طيبة على ما بذله من جهد وإخلاص وتفانى في العمل، كما نشط فى العمل الرقابى من خلال تكثيف الحملات التموينية فى شتى النواحى والمجالات وضبط العديد من المخالفات التموينية.

وتم تعين "عوض" وترقيتة، وفقا للقواعد ومعايير التقييم المقررة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ضمانا لإختيار أكفأ العناصر المتقدمة للوصول إلى ما يحقق صالح العمل.