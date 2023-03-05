تحرير 23 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز البلدية بمركز ديرمواس بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز دير مواس، فى محافظة المنيا، 23 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية، لإحكام الرقابة ومراقبة الحالة التموينية والأسعار بدائرة المركز، وتطبيق أحكام القانونين حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأوضح عامر طه رئيس مركز ديرمواس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 23 مخالفة تموينية متنوعة، بالمرور على المخابز البلدية بـ"قرية تل بنى عمران" والقرى التابعة لها، جاءت ما بين نقص وزن ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن ، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة ، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية في زراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والأشجار المثمرة علي مستوي المدينة والقري التابعة لها.

في زراعة عدد من الشتلات علي جانبي الطريق المؤدي إلي الوحدة المحلية لقرية طنبدي، مؤكدا علي استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضارى للمركز.