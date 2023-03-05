الهلال الأحمر بالوادى الجديد ينفذ قافلة طبية مجانية بقرى شرق بولاق

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

نفذت جمعية الهلال الأحمر المصرى بالوادى الجديد لقافلة طبية مجانية لأهالي قرية شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المرضى من أهالى القرية فى عدد من التخصصات الطبية تضمنت الباطنة والرمد والأطفال والجلدية والنساء والولادة والأنف والأذن والعظام على أن يكون الكشف الطبي بأسبقية الحجز ويتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً.

وفى سياق متصل استقبلت المحافظة اليوم الأحد، قوافل جسور الخير التابعة لكلية الطب بجامعة المنصورة، والتى تضم تخصصات العيون - القلب - جراحة الأوعية الدموية- الأطفال - المسالك - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن ، بالإضافة لخدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير الأدوية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية بالمجان.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه القوافل تأتى استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة، والتي بدأتها جامعة المنصورة في عام 2018 لتقديم خدماتها المتكاملة لأهالي المحافظة واهتمامهم الأكبر بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، لتوفير خدمات طبية لهم وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

واضاف محروس، أن مواعيد عمل القافلة الطبية تبدأ من اليوم الأحد 5 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس للكشف وإجراء العمليات بمستشفى الداخلة العام، على أن يكون التسجيل بأسبقية الحضور داخل المستشفي.