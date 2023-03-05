المشدد 5 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لمتهمين بقضية رشوة السبيكة الذهبية

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 25، الأحد، في حكمها بمحاكمة 3 أشخاص لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب رشوة المليون جنيه ، والسبيكة الذهبية، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين وغرامة مليون جنيه لكلا منهما والعزل من الوظيفة، وإعفاء المتهم الثالث من العقوبة، حيث نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، بإعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت القضية رقم 4746 لسنة 2019 جنايات قسم الشيخ زايد، جنايات أمن الدولة العليا، كلا من "ت. ع"، 40 عامًا، و"م.ش"، 39 سنة "، و"ص.ا"، 31 سنة، و"ع.ف"، 36 سنة "هارب"، لأنهم خلال الفترة من يوم 10/5/2015 حتى 26/6/2015 بدائرة قسم الشيخ زايد محافظة الجيزة.

أولًا: المتهم الأول: بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مليون جنيها مصريًا وخمسين ألف جنيهًا بصفة شهرية أخذ منها مبلغ ثلاثمائة وخمسين الف جنيهًا مصريًا وأربعين ألف دولارًا أمريكيًا وقلادة ذهبية - على سبيل الرشوة - مقابل إعداده محاضر تحريات تكميلية لصالح المتهم الثاني في القضية - رقم 595 لسنة 2013.

ثانيا: المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بأعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا،على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمان الثالث والرابع توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها بالمواد 103، 104، 107 مکرر من قانون العقوبات.