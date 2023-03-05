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الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلان 47.5% من قدرة تحلية المياه في العالم

الأحد، 05 مارس 2023 09:00 ص
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثلان 47.5% من قدرة تحلية المياه في العالم الغرفة الامريكية بواشنطن
كتب عبد الحليم سالم

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تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سريعًا في عدد السكان مع وصول محدود للغاية إلى موارد المياه العذبة، ويمكن أن تكون تحلية المياه حلاً فعالاً للتغلب على هذا التحدي ، بحسب تقرير مجلس الغرف الأمريكية بشمال افريقيا والشرق الأوسط ، حيث أن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها بعض سبل الوصول إلى ساحل البحر، ومع ذلك ، فإن عمليات تحلية المياه ضخمة حيث   تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 47.5٪ من قدرة تحلية المياه في العالم ، وتساهم تحلية مياه البحر الآن في أكثر من 90٪ من جميع الاحتياجات المائية اليومية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أشار التقرير أن هناك تزايدا في الطلب على الطاقة ، والذي يتم تلبيته في الغالب عن طريق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري ، وبالتالي فإن التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الطاقة المتجددة ، إلى جانب انخفاض تكلفتها تدريجياً ، ستجعل من محطات تحلية المياه القائمة على الطاقة المتجددة بديلاً. واعدة

ووفقًا لتقرير سوق تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن Ventures Onsite ، تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى قدرة تحلية مياه عالمية تبلغ 81٪.  ومن المتوقع أن تنمو قدرة تحلية مياه البحر في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 37٪ خلال السنوات الخمس المقبلة ، مدعومة باستثمارات تصل إلى 100 دولار أمريكي.

وفي ديسمبر 2022 ، أعلنت مصر عن خطط لبناء 21 محطة لتحلية المياه في الخطوة الأولى  .

 


المياه

تحليه المياه

الطاقة

الطاقة المتجددة

الغرف الامريكية



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