السيطرة على حريق تسبب فى نفوق "حمام" بمنطقة الجوهرة ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

اندلع حريق منذ قليل، اليوم الأحد، بنطاق منطقه الجوهرة فى حى الزهور بمحافظة بورسعيد، بسبب نشوب حريق فى "تحويطة" داخل حديقة بإحدى عمارات المنطقة.

وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، برئاسة العقيد هانى المهدى، رئيس قسم الإطفاء، فور وصول بلاغ يفيد باندلاع حريق فى وحدة سكنية بمنطقة الجوهرة فى حى الزهور.

ووجه اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتوجيه سيارتين تابعتين لإدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وإخماده، وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق الذى وصل للطابق الأول من الخارج فى "التند" الخارجية فى منطقة الجوهرة، وعدد من أجهزة التبريد "التكييف".

كما اندلع الحريق فى برج حمام تم وضعه من صاحب العقار فى الطابق الأول، وماتت كل الطيور بداخله أثر الحريق الذى اندلع فى المنطقة ووصل للوحدة السكنية بالطابق الأول.

وأكد التحريات الأولية، أنه كانت توجد" تقفيلة" بالحديد، وبداخلها عدد من الكراسى وأعلاها "قش" كمظلة، ومع وقوع سيجارة من أعلى عليها نشب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.