اليوم السابع
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الديوان الملكى الأردنى يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

الأحد، 05 مارس 2023 05:38 م
الديوان الملكى الأردنى يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله الأميرة إيمان وجميل ألكساندر ترميوتس
كتب- وكالات

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أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 12 مارس الجاري.

وقال الديوان الملكي، في بيان عبر حسابه في تويتر "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من مارس عام 2023 ميلادية".

وجميل ألكساندر ترميوتس، هو شاب يوناني الأصل ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس في عام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

ويعمل جميل ألكساندر في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب "المملكة".

 


الديوان الملكي الأردني

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