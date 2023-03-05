الداخلية تستقبل وفد ملتقى القيادات الشبابية الاعلامية العربية..فيديو

استقبلت وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفد ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية المشارك ضمن فعاليات عام الشباب العربى الذى أطلقه رئيس الجمهورية.
الداخلية تستقبل وفد ملتقى القيادات الشبابية الاعلامية العربية..فيديوالأحد، 05 مارس 2023 06:47 م
وزارة الداخلية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الداخلية تضبط لصوصا يسرقون مركبات التوك توك في القاهرةالأحد، 05 مارس 2023 11:48 ص
ضربة حاسمة.. الداخلية تضبط عصابة دولية تنصب على المواطنين عبر تطبيق "هوج بول"الأحد، 05 مارس 2023 04:00 ص
الداخلية: بلاغ من سيدة ضد مواطن بالشيخ زايد عقر كلبه زوجهاالسبت، 04 مارس 2023 08:24 م
"برافو رجالة مصر".. وزارة الداخلية تتصدر تريند تويتر بعد إسقاط عصابة "هوج بول"السبت، 04 مارس 2023 07:44 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة