الخشت: المشوشون من الغوغاء وتيارات التطرف قد يفهموا أننا نريد تجديد الدين نفسه

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن ندوة اليوم التى تنظمها الجامعة بعنوان الوسطية والخطاب الدينى بين الثابت والمتغير الهدف منها إيضاح الطريق أمام الطلاب فى قلب المعترك الفكرى الذى تشوش فيه جماعات التطرف والارهاب والطابور الخامس ومعيارنا هو الوحى الكريم .

وأكد الخشت خلال كلمته بالندوة المنعقدة الان بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، ان هناك فرق جذرى وعميق بين الدين والخطاب الدينى لان الدين هو الوحى الكريم مبينا بالسنة المتواترة الثابتة عن الرسول وهذا هو الدين الذى لا ينبغى لأحد ان يقترب منه ولكن الخطاب الدينى يقصد به الخطاب الدينى البشرى مثل كلام الخطباء وهذا ليس الدين ولكن طريقتنا فى فهم الدين.

وتابع رئيس جامعة القاهرة ، أن المشوشين من الغوغاء وتيارات التطرف قد يفهموا اننا نريد تجديد الدين نفسه ولكن نحن نعمل على تطوير الخطاب الدينى المقصود به ما هو كلام بشرى الذى قد يصيب ويخطأ وقد يناسب زمان ولا يناسب زمان آخر عكس القرآن الثابت.

واستطرد الخشت ، آن الثابت هو الوحى الالهى اما المتغير فهو كلام البشر، مؤكدا ان هناك مجموعة من الافكار من اعداء الوطن تحاول ان تبث السلبية وتزيد معدلات الانتحار والتطرف الذى يعد احد الاسباب الرئيسية فى الالحاد .