الأوقاف تطلق لأول مرة برنامج سهرة رمضانية بقصور الثقافة المركزية بالجمهورية

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق برنامج (سهرة رمضانية) خلال الشهر الكريم بقصور الثقافة المركزية على مستوى الجمهورية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى عدة أمور، من أهمها: المساهمة في رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير، وتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية ، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير .

ويشارك في هذا البرنامج نخبة متميزة من المتخصصين من العلماء، والمثقفين، والأئمة، والواعظات.

يأتى ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفاعليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.