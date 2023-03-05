استطلاع أوبزرفر: البريطانيون يرون "العمال" يراعى مصلحة الأمة أكثر من المحافظين

كتبت رباب فتحى

خلص استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن ما يقرب من ضعف عدد الناخبين يعتقدون أن حزب العمال بقيادة كير ستارمر يفكر فى مصلحة الأمة أكثر مما يفعل حزب المحافظين تحت قيادة ريشي سوناك.

واعتبرت الصحيفة أن النتائج ستخيب آمال المحافظين بعد أسبوع تمكن فيه ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، من إبرام اتفاق لقي استحسانًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وهو نجاح تفاوضي دولي عزز موقعه كزعيم للحزب وكرئيس للوزراء.

ووجدت مؤسسة "أبونيوم" أيضًا أن المحافظين لم يسجلوا حتى الآن أي "تحسن" في استطلاعات الرأي من ردود الفعل الإيجابية على نطاق واسع لاتفاقية البروتوكول. لا يزال حزب العمال يحتفظ بتقدم كبير بـ 17 نقطة ولم يتغير مقارنة بأسبوعين عند 44%. وتراجع المحافظون نقطة واحدة عند 27%.

وفي حين أن حزبه لا يزال بعيدًا عن حزب العمال ، إلا أن معدلات قبول سوناك تحسنت ، حيث ارتفعت من درجة صافية تبلغ -15% إلى -8% (عندما تُطرح نسبة الذين لا يوافقون على قيادته من تلك التي يوافق عليها). بينما ارتفع معدل الموافقة الصافي لستارمر بنقطتين عند + 2%.

وقالت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع ستشجع ستارمر وفريقه على تعزيز العمل داخل حزب العمال لدعم المصلحة الوطنية أكثر من حزب المحافظين ، حيث يسعون لاستعادة سمعة حزبهم بعد أن تضررت تحت قيادة جيريمي كوربين.

وجد الاستطلاع أن 41% من الناخبين يعتقدون أن حزب العمال يضع مصالح الأمة في صميم القلب مقابل 23% فقط قالوا إن المحافظين أظهروا نفس الجودة.

وقام حزب المحافظين بتحسين تصنيفه عندما يُسأل الناخبون عما إذا كان متحدًا ، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة جدًا.