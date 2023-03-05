إنشاء أول حديقة فاكهة مثمرة بالجهود الذاتية بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

قامت جامعة حلوان بزراعة أول حديقة للأشجار المثمرة، وذلك بالجهود الذاتية على مساحة 6 أفدنة وذلك بعدد 600 شجرة من أشجار المانجو والبرتقال واليوسفي والتين، والأشجار أعمارها من 2 إلى 3 سنوات.

يأتى ذلك تماشيا مع الجهود المبذولة لتحويل جامعة حلوان الى جامعة صديقة للبيئة، وبتوجيهات من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بضرورة تحويل جامعة حلوان لجامعة خضراء، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة.

وتمت الزراعة تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي والمشرف على الزراعة بالحرم الجامعي والدكتور خيري حسن أستاذ مساعد بساتين الفاكهة بمركز بحوث البساتين والمهندس حسن عبد المنعم مدير إدارة الحدائق والتشجير بالجامعة، وتعتبر هذه الحديقة الأولى من نوعها بالجهود الذاتية وجاري التجهيز لإنشاء العديد من الحدائق بالحرم الجامعي بالجهود الذاتية.