اليوم السابع
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إزالة 5 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص فى الإسماعيلية.. صور

الأحد، 05 مارس 2023 02:38 م
إزالة 5 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص فى الإسماعيلية.. صور جانب من الإزالات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، من تنفيذ 5 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.
 
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير اليوم الأحد، بإزالة فورية لتعدي بالبناء بدون ترخيص، عبارة عن سور بطول 80 مترا بالمدينة. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة اليوم الأحد، بتنفيذ 3 إزالات فورية، بقرية الوادي الأخضر، لعدد ثلاث حالات تعدي  بالبناء على أرض زراعية، على مساحة 240 متر عبارة عن حجرات بالطوب الأبيض وغير مكتملة البناء، وذلك بعزبة الجبل الأخضر. 
 
وتمت الإزالة في حضور الأجهزة التنفيذية والإدارة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كماقامت الوحدة المحلية لقرية السلام بالقنطرة شرق بايقاف تنفيذ لحالة تعدي بالبناء علي أرض زراعية بنطاق القرية، كما تم مصادرة الأخشاب و مواد البناء المستخدمة في المخالفة، و تم ازالة التعدي بمعدات القرية.
 
جانب من الإزالات (1)
 
 

 

جانب من الإزالات (2)
 

 

جانب من الإزالات (3)
 

 

جانب من الإزالات (4)
جانب من الإزالات (4)
 

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

إزالة التعديات

مخالفات البناء

املاك الدولة

التعدى على الاراضى الزراعية



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