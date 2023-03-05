إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى بتهمة قتل موظف وابنه وصاحب مقهى بقنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادي ، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، بإحالة أوراق المتهمين في قضية قتل موظف ونجله وصاحب مقهى بنجع حمادي، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع الهواري نظير عبد العاطي صديق، 40 عامًا، موظف بالكهرباء، ونجله عمار، 16 عامًا، وعبد الرشيد شعبان محمد، 47، وكشفت التحريات، أن المجني عليهم تصدوا للصوص سرقوا سيارة، وأطلق عليهم المتهمون النيران وفروا هاربين.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين صلاح.ع.ص، ومحمد.ا.ع، وعلي.م.ا، واسلام.ع.م، تهمة قتل الهواري نظير عبد العاطي، وابنه عمار، وعبد الرشيد شعبان محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأطلقوا عليهم النيران قاصدين قتلهم، كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة سلاح وذخائر.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 14448 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2294 لسنة 2021 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي، وتحديد جلسة مايو المقبل للنطق بالحكم.