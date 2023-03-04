معلمة كفر الشيخ تعثر على 350 ألف جنيه وتسلمها لصاحبها وترفض مكافأة 50 ألفا

كفر الشيخ – محمد سليمان

تميزت رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتقيم بمدينة قلين فى كفر الشيخ، بين المعلمين والمعلمات بالمدرسة، بالأمانة وحسن الخلق، وتميز عملها بالمدرسة، وضعها الله فى اختبار، أثبتت أمانتها وإن الأموال لن تغريها، فقد عثرت على مبلغ مالى كبير أثناء سيرها فى شارع سعد زغلول بمدينة دسوق فى كفر الشيخ، إضافة لشيك مقبول الدفع يحتوى على كمية كبيرة من المال، وجهاز محمول غالى الثمن، لتلجأ لزوجها، وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه.

قالت عزة طاحون، مديرة مدرسة سعد شتا بدسوق، أن المعلمة رشا شحاته، من المعلمات المتميزات بالمدرسة، وجرى تكريمها بالمدرسة، كما جرى تكريمها فى احتفالية بالمدرسة الثانوية الصناعية، بحضور الدكتور هناء النويجى، وكيل الإدارة التعليمية، وجرى تكريمها من قبل نقابة المعلمين بدسوق ومجلس الامناء، فهى تستحق التكريم من كافة القيادات بالمحافظة بالوزارة.

أكدت رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، أنها كانت تسير فى شارع سعد زغلول بمدينة دسوق عقب انتهائها من مهام عملها بالمدرسة، فوقع نظرها على كيس بلاستيك فأثار شكوكها، فاقتربت منه وحملته فاكتشفت بداخله مبلغا ضخما وجهاز "آيفون"، وشيك مقبول الدفع بقيمة 50 ألف جنيه، وجاهز للصرف، فلم تجد أمامها سوى اللجوء لزوجها، لعرض الأمر عليه حول كيفية البحث عن صاحب المبلغ، مشيرة إلى أن جملة ما عثرت عليه من مبلغ ومقتنيات 350 ألف جنيه.

وأضافت أنها اتفقت مع زوجها على نشر تدوينات عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حول عثورها على المبلغ، وباقى المقتنيات الموجودة فى "الكيس البلاستيك"، وأن هناك من تواصل معها للحصول على المبلغ، ولعدم تحديدهم المبلغ وما يضمه الكيس البلاستيك رفضت التواصل معهم، حتى توصلت لصاحب الكيس وما يضمه من مبلغ ومقتنيات، فأفرد لها محتويات الكيس البلاستيك، وسلمته مقتنياته وسط سعادة كبيرة منه، وفرحة، وتواصل بعدها مع مديرية المدرسة، وأسرة المدرسة التى تعمل بهاـ، مؤكدة أن صاحب المبلغ عرض عليها 50 ألف جنيه نظير امانتها وحقها الـ10%، وزيادة، ولكنها رفضت، طالبه منه الدعاء لها فقط.

وأكدت المعلمة الأمينة رشا شحاتة، لـ "اليوم السابع"، أن صاحب المبلغ المالى لحظة استلامه المبلغ فى منزل زوجها بقلين وباقى مقتنياته، أوضح لها أنه خرج من البنك بعد صرفه المبلغ، ووضعه بكيس بلاستيك"، وأنه فقده عندما توجه إلى أحد الأسواق لشراء بعض المستلزمات الخاصة به دون درايته، وظل يبحث عنه إلى أن توصل إليها بعد قراءته تدوينتها على صفحات "فيسبوك" بعثورها على المبلغ.

وأضافت شحاته، أنها جرى تكريمها من مديرية المدرسة عزة أبو طاحون، كما كرمتها، الدكتورة هناء النويجى، وكيل الإدارة التعليمية، ولجان حقوق الانسان، ومن مجلس الامناء، كما كرمتها نقابة المعلمين، وتواصل معها محمد عبدالله، وكيل الوزارة، لتكريمها.



ابنة رشا شحاته تحمل شهادة تقدير لوالدتها



تكريم المعلمة الامينة



تكريم المعلمه رشا شحاته



جانب من تكريم المعلمة من وكيلة الادارة



جانب من تكريم المعلمة الامينة



سعادة بتكريم المعلمة الامينة



شهادة تقدير لتكريم المعلمة