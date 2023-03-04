مصرع عامل سقط من أعلى عقار أثناء صيانة "الدش" بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل من أعلى سطح عقار بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث أنه اختل توازنه أثناء صيانة الدش، ليسقط مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من أعلى عقار في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة عامل مفارقا الحياة، تبين أنه صعد لسطح العقار لصيانة الدش، إلا أنه اختل توازنه وسقط مصابا بعدة إصابات فارق إثرها الحياة.

تم نق لالجثة لثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.