مصرع شابين فى انقلاب دراجة بخارية كانا فى طريقهما لشراء بدلة زفاف نجل عمهما بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي شابين مصرعهما فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق الأقصر الزراعى، حيث كانا فى طريقهما لشراء بدلة حفل زفاف نجل عمهما إبن قرية القباحي، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث مروري بإنقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" على طريق الأقصر الزراعى، مما أسفر عن مصرع شابين مقيمان بقرى الجواهرة والقباحى شرق مدينة الأقصر، وهما كانا فى طريقهما لشراء بدلة حفل زفاف نجل عمهما ولقيا مصرعهما بالحادث فى الحال، فتم نقل جثمانى المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، امس الجمعة، حادث انقلاب مركبة توك توك فى ترعة الحلة، مما أسفر عن مصرع شاب سائق التوكتوك غرقاً فى الترعة، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، حيث كانت البداية بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بانقلاب مركبة توك توك فى ترعة الحلة، مما أسفر عن مصرع الشاب "عبد الله عبد المقصود سيد" 21 سنة، غرقاً فى الترعة وتم انتشال جثمانه من الترعة ونقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.