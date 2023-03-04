مصادرة 10 أطنان دقيق بلدى من مطحن بدون تراخيص فى الشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 10 أطنان دقيق بلدي مدعم، داخل أحد المطاحن بدون ترخيص، بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بمركز أبو حماد، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، وتحت الإشراف التام لهيئة الرقابة الإدارية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين بتشكيل حملة تفتيشية ورقابية مكبرة، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين أبو حماد، حيث توجهت الحملة إلى مطحن سلندرات مصغر يعمل دون ترخيص من الجهات المختصة بناحية ابو حماد ويقوم صاحبه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي 87.5 % وإعادة طحنه وتعبئته في شكائر مخصصة للدقيق الفاخر 72% ، وإعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح وبالتفتيش، وأسفرت الحملة عن ضبط 183شيكارة بنوعيها خضراء وبيضاء تقدر بحوالي 10 طن ، وتم مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مطحن الأمل بالعباسة أبو حماد على ذمة المحضر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3967 لسنة 2023 جنح ابوحماد ضد "ن. أ .م .أ"،"ع. ه‍ .ع. م" لتجميعهما كميات كبيرة من الدقيق البلدي لبيعه بالسوق السوداء وتشغيلهما مطحن سلندرات بدون ترخيص من الجهات المختصة.