كشف ملابسات مصرع سيدة وابنتها داخل شقتهما في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تعرضت سيدة وابنتها لاختناق داخل مسكنهما في الهرم، مما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل جثتيهما إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم بالعثور على جثة سيدة مسنة وإبنها داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر عليهما مفارقين الحياة، حيث تم العثور على جثة الأم داخل الحمام، وتبين أنها تعرضت لاختناق أثناء الاستحمام، كما عثر على جثة إبنتها داخل غرفة النوم، وتبين اختناقها أثناء نومها، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.