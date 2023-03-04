اليوم السابع
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السبت، 04 مارس 2023 06:20 ص
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قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا فى بنى سويف اليوم بسبب أعمال التطهير الدورية

السبت، 04 مارس 2023 06:00 ص
قطع المياه عن بعض قرى مركز إهناسيا فى بنى سويف اليوم بسبب أعمال التطهير الدورية قطع المياة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى  (منشأة طاهر، نزلة خلف، البهسمون) بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف اليوم انقطاع لمياه الشرب وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بالخزان الأرضى لمحطة مياه منشأة طاهر.
 
وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف أنه تقرر قطع المياه عن قرى (منشأة طاهر، نزلة خلف، البهسمون) بمركز إهناسيا، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بالخزان الأرضى لمحطة مياه منشأة طاهر، وذلك اليوم السبت  اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساء.
 
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالقرى المذكورة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب حال الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
 

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