سريلانكا والهند يناقشان التعافى الاقتصادى وتعزيز العلاقات

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أجرى وزير الخارجية السريلانكي علي صبري السبت، مع نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، محادثات واسعة النطاق، تركزت على تسهيل التعافي الاقتصادي في سريلانكا وتعزيز التجارة الثنائية.

ونقلت صحيفة دايلي نيوز السريلانكية عن الوزير قوله في تصريحات صحفية بعد الاجتماع الذي عقد في نيودلهي، حيث يحضر منتدى ريسينا للحوار :" أجريت حوار بناء مع نظيري الهندي."

وأضاف :" التقيت بالدكتور جايشانكار، في حيدر أباد هاوس خلال زيارتي الرسمية لنيودلهي، عقدنا اجتماعًا ثنائيًا بناء واستعرضنا الوضع الحالي للعلاقات الهندية السريلانكية".

ونقلت الصحيفة عن الوزير الهندي قوله على تويتر: "من الجيد أن ألتقي بوزير الخارجية علي صبري من سريلانكا، نشكره على مشاركته في حوار ريسينا 2023."

وتابع بقوله "قمنا بتقييم تعاوننا الذي يركز على تسهيل الانتعاش الاقتصادي لسريلانكا، وغطت المناقشات الاستثمار والتجارة والشراكة التنموية".

ومن جانبها، أفادت صحيفة "هندو" أن الهند قدمت مساعدة مالية تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار أمريكي لسريلانكا، بما في ذلك خطوط ائتمان لشراء الغذاء والوقود ، العام الماضي عندما كانت تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

كما قدمت نيودلهي ضمانات إلى صندوق النقد الدولي لمساعدة البلاد في تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار.

ودفع الانكماش الاقتصادي الكارثي الكثيرين في سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى الفقر وانخفضت مستويات المعيشة مع ارتفاع التضخم فيما يقدر برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 6 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

ويُلقى باللوم في أزمة البلاد على سوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة السابقة بقيادة الرئيس السابق راجاباكسا وجائحة كورونا التي أدت إلى فقدان عائدات السياحة الحيوية في الدولة ذات المناظر الخلابة في المحيط الهندي.