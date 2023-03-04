سارة عبد الله بنت الشرقية صاحبة حنجرة ذهبية فى الانشاد الدينى.. كرمها وزير التعليم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

سارة عبد الله الصاوى بنت الشرقية حباها الله بحنجرة ذهبية فى الإنشاد الدينى والمدائح النبوية، سمعها وزير التربية والتعليم واعجب بصوتها وكرمها بمكتبه بوزارة التربية والتعليم.

وقالت سارة عبد الله الصاوى 17 سنة بالصف الثانى الثانوى الصناعى:"اكتشف والدى ووالدتى صوتى بالصدفة كنت أنشد وسمعونى شجعونى جدا وبعدها بدأت أتقن صوتى ومخارج الألفاظ واتجهت للإذاعة المدرسية التى صقلت كوهبتى حيث اكتسبت ثقة فى نفسى بعد تشجيع المعلمين ومدير المدرسة لى، وقام الأساتذة بتسجيل أغنية اسمها " يادنيا سمعانى ابويا وصانى" وتم نشرها على صفحة الفيس بوك للمدرسة وحصدت 2 مليون تعليق فى نفس يوم نشرها ومن وقتها ذاع سيطى بشكل غير عادى وكلما كنت فى مكان يطالبنى الحضور أن أغنى"

واحتضننى الأساتذة بالمدرسة وكثيرا ما يحضرون معى مسابقات فنية خارج المدرسة ويلتزم والدى بالسفر معى فى الحفلات البعيدة التى تكون خارج المركز، وشاركت فى العديد من المسابقات الفنية وحصدت مراكز متقدمة بها.

وأضافت لـ " اليوم السابع " كنت فى احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة زيارة الدكتور رضا حجازى وزير التعليم والتعليم الفنى وبعدما انتهيت من الفقرة الفنية التى أديتها فى الاحتفالية قام وزير التعليم وقال إنه معجب جدا بصوتى وطلب انت اذهب إلى مكتبه فى الوزارة بالقاهرة ليكرمنا وبالفعل اصطحبنى وكيل أول وزارة التربية والتعليم لمكتب الوزير وكرمنى بمكتبه وهذا أعطانى ثقة كبيرة ونقلنى نقلة كبيرة فى الانشاد.

وأشارت سارة عبد الله أنها تركز جيدا عند سماع المنشدين الكبار على اليوتيوب وتدقق فى مخارج الحروف والمدود والوقفات وبعد ذلك يقوم بالالقاء امام والدتها أو أحد أصدقائها وتستمع إلى ملاحظاتهم وتطور من نفسها حتى تصل إلى أفضل إلقاء.

وأكدت بدأت فى حفظ القرآن الكريم منذ ثلاث سنوات وعمرى 14 سنة حفظت إلى الآن عشر أجزاء ودرست أحكام القرآن الكريم ودخلت مسابقات قرآنية وحصدت مراكز متقدمة لافت أن حفظ القرآن بالاحكام كان له بالغ الأثر فى الرقى فى ادائها فى الإنشاد، أنها تتمنى أن تكون منشدة معروفة ومشهورة ولها جمهورها الخاص والمحب .



تغنى امام وزير التعليم



تكريم وزير التعليم



سارة مع وزير التعليم أثناء زيارته بالسرقية