وذكرت الوزارة في بيان اوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية ، أن "الخطاب الروسي أكد أن السياسات غير المسؤولة للغرب الجماعي شكلت عقبة رئيسية للتعافي والتقدم ".



وأشار إلى "جهود الغرب اليائسة للحفاظ على الهيمنة فى محاولة لاستبدال مفهوم النظام العالمي القائم على القواعد بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية ، فإن "حشد الدول بشكل أفضل حول الاحترام والأجندة الإيجابية المبنية في السعي لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن يكون السبيل الوحيد للخروج من أزمات اليوم المترابطة " .

وأضاف بيان وزارة خارجية روسيا أن هناك حاجة لتعاون متعدد الأطراف في الشؤون الدولية.