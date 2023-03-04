ذا هيل: الديمقراطيون في "النواب" يلتفون حول بايدن لإعادة ترشحه بانتخابات 2024

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الديمقراطيين فى مجلس النواب مستعدون لحملة الرئيس الأمريكى جو بايدن للترشح لفترة ولاية ثانية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وظهر ذلك جليا خلال تجمعهم فى بالتيمور قبل أيام، حيث أعلن المشرعون من جميع أطراف المؤتمر الحزبي المتنوع سياسيًا وقوفهم إلى جانب الرئيس بايدن قبل إعلانه المتوقع للترشح باسم الديمقراطيين.

ونقلت الصحيفة عن النائبة براميلا جايابال (ديمقراطية من واشنطن)، رئيسة التجمع التقدمي في الكونجرس الذي أيد السناتور بيرني ساندرز (I-Vt.) في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لعام 2020 ، قولها يوم الخميس "أود أن أراه يعلن قريبًا ترشحه".

وقالت في نقطة منفصلة أثناء التجمع: "لم يفاجأ أحد بأن بايدن لم يكن خياري في الانتخابات الأولى للانتخابات التمهيدية". "لكن الرئيس وإدارته شكلا شراكة قوية بشكل لا يصدق".

وأشار بايدن في عدد من المناسبات إلى أنه سيرشح نفسه لولاية ثانية ، وقالت السيدة الأولى جيل بايدن لوكالة أسوشييتد برس الأسبوع الماضي إن الشيء الوحيد المتبقي "إلى حد كبير" هو اختيار وقت ومكان للإعلان.

وخلال زيارة مع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين ، قال الرئيس "لدينا الكثير من الأعمال غير المنجزة أيضًا لإنهاء المهمة التي يتعين القيام بها".

واعتبرت الصحيفة أن الوضع يتماشى مع المشاعر السائدة بين الديمقراطيين في مجلس النواب ، الذين يعتقدون أن بايدن - مع انتصارات تشريعية من الكونجرس الأخير - يمكن وينبغي أن يحصل على أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض ، بالنظر إلى المخاوف السابقة بشأن أرقام استطلاعاته المتأخرة و تقدمه فى العمر.

وقال النائب بيت أجيلار (ديمقراطي من كاليفورنيا) "أعتقد أنه يجب أن يترشح ؛ أعتقد أنه سيفوز... أعتقد أنه أقوى مرشح لدينا."

وأشار أجيلار، رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب، إلى عدد من مشاريع القوانين التي وقع بايدن عليها بعد أن مررها الكونجرس مثل حزمة إغاثة من وباء كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار ، ومشروع قانون البنية التحتية للحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار، وتشريع سلامة الأسلحة.

وأضاف: "مرارًا وتكرارًا ، كان قادرًا على التعامل مع الديمقراطيين في مجلس النواب ، ومع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ، ولذا أعتقد أنه يمكنه ويجب عليه الترشح وسيحصل على دعم التجمع الديمقراطي في مجلس النواب".

ومن جانبها، قالت النائبة آن ماكلين كوستر ، رئيسة تحالف الديمقراطيين الجدد من يسار الوسط ، إنه بناءً على الخريطة السياسية الحالية ، فإن بايدن هو أفضل فرصة للحزب لتولي البيت الأبيض.