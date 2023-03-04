اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل شخص لسرقته في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيق

السبت، 04 مارس 2023 04:29 م
حبس المتهم بقتل شخص لسرقته في حلوان 4 أيام على ذمة التحقيق كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، حبس المتهم بقتل شخص داخل شقته لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف لغز العثور على جثة شخص داخل شقة سكنية فى حلوان، وتبين أن القتل بدافع السرقة وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص مصاب بالرأس بعد تعدى عليه أبن أخيه بعد سرقة 800 جنيه وتم التحفظ عليه ويقوم رجال المباحث بالتحقيق معه، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 


أمن القاهرة

جريمة قتل

اخبار الحوادث

حلوان

جثة شخص



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