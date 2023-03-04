"تنمية السجاد والحرف" توقع اتفاق تعاون مع غرفة الصناعات التقليدية المغربية

كتب - إسلام سعيد

وقعت جمعية تنمية السجاد و الحرف اليدوية ( المشهرة برقم 1193 لسنة 2006) عقد شراكة مع غرفة الصناعات التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، والتي تهدف للتعاون البيني وتبادل الخبرات الفنية والصناعية والتجارية.

وقال مسعد عمران رئيس جمعية تنمية السجاد والحرف اليدوية، إن الشراكة ترمي لتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين من خلال الخبرات المهنية والتسويقية التي يتمتع بها أعضاء مجالس الإدارة لدى الطرفين ومن واقع التعاملات السابقة.

وأضاف عمران في بيان للجمعية، أن الشراكة تنص على تبادل الزيارات الميدانية لمنشآت الصناعات اليدوية للتعرف على ظروف العمل عن قرب في كلا البلدين، وتبادل الخبرات في هذا المجال خاصة مجال المنسوجات اليدوية.

وتابع بأن الشراكة تستهدف إنشاء معارض مشتركة في البلدين، وتعظيم التبادل التجاري، بالإضافة إلى استحداث آلية لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية ومضمونها بين الجهتين ، على أن يكون أي مستجدات مستقبلا مكتوبة بين الطرفين والاتفاق على إضافتها.

وقال محمد بلعبد ممثلا غرفة الصناعات التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة بالمملكة المغربية، إن الاتفاقية ستسري لمدة عامين، تبدأ من مارس 2023 وتنتهي في نهاية فبراير 2025، وتجدد تلقائيا ما لم يعبر أحد الأطراف عن عدم الرغبة في الاستمرار.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الروابط التاريخية بين مصر والمغرب، والاستفادة من الخبرات بين البلدين خاصة في مجال السجاد اليدوي، وتبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين.