تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو
السبت، 04 مارس 2023 05:00 ص
سوق المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية،إنخفاضا فى الاسعار ورصدت كاميرا اليوم السابع خلال جولة من إحدى للاسواق بمحافظة المنوفية حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ67 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 80جنيها، وكيلو الأرانب بـ74 جنيها وكيلو البط البلدى 75جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 70إلى 72جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ80جنيها، وجوز السمان بـ40جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها, البانية 180جنية .
وبلغ سعر الطماطم بين 7إلى8جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل ،9إلى 10جنيه والكوسة 10 جنية إلى 11جنيه، والجزر بدون عروش 5 الى 6جنيهات، الخيار بين 7 إلى 10جنيه .
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيه جنيهاذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 4 الى 5جنيه والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.
وسجلت أسعار الفاكهة ، التفاح من 30 إلى 35جنيه، والموز من 10الى 12 جنيه، البرتقال من 5 إلى 6 جنية .
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات أمس الخميس عن تحرير (227) محضر تمويني بإجمالي مضبوطات ( 11 شيكارة دقيق بلدي ، 720 كجم أرز مصري حر ، 400 كجم مكرونة ) جميعهم مجهولي المصدر .
وأوضح محافظ المنوفية أن المحاضر تضمنت تحرير (97) محضر مخالفات مخابز و(130) محضر للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات .
وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى شنتها الحملة ، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة السلع الغذائية ، أحدهما بشارع أحمد عرابي بمركز بركة السبع لحيازته كمية قدرها (720) كجم أرز مصري حر ، والآخر بناحية سرس الليان لحيازته كمية قدرها (400) كجم مكرونة مجهولة المصدر عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر ، كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بمدينة سرس الليان لقيامه بالتصرف في كمية قدرها (11) شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف التربح وبقصد بيعها بالسوق السوداء .
أكد محافظ المنوفية علي إستمرار مرور لجان المتابعة علي كافة المنافذ وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار ، مشيراً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.
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