تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية،إنخفاضا فى الاسعار ورصدت كاميرا اليوم السابع خلال جولة من إحدى للاسواق بمحافظة المنوفية حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ67 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 80جنيها، وكيلو الأرانب بـ74 جنيها وكيلو البط البلدى 75جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 70إلى 72جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ80جنيها، وجوز السمان بـ40جنيها، وكيلو الوز بـ70 جنيها, البانية 180جنية .

وبلغ سعر الطماطم بين 7إلى8جنيها في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل ،9إلى 10جنيه والكوسة 10 جنية إلى 11جنيه، والجزر بدون عروش 5 الى 6جنيهات، الخيار بين 7 إلى 10جنيه .

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 إلى 6 جنيه جنيهاذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 4 الى 5جنيه والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.