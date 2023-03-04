"الوادى الجديد" تستقبل الفوج السادس من برنامج اعرف بلدك لشباب المحافظات

استقبلت محافظة الوادي الجديد الفوج السادس من برنامج اعرف بلدك، اليوم السبت، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لتنفيذ برامجها لشباب المحافظات، وتشمل عددا من الرحلات الترفيهية والثقافية، تحت عنوان "اعرف بلدك"، بمشاركه عدد 50 مشاركا من الجنسين، ابتدءا من اليوم 4 مارس 2023 حتى 9 مارس 2023م.
وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن البرنامج يتضمن زياره الأماكن السياحية والأثرية والمشروعات القوميه على أرض محافظه الوادى الجديد، بمدينة الفرافرة، الداخلة، الخارجة، موجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على جهودها في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والاجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن العربي.
وفى سياق متصل تستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، فعاليات تدريب مشروع 1000 بنت 1000 حلم، حيث يتم تدريب وتعليم الفتيات مهارات خماسي كرة القدم في إطار التعاون المشترك يين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والادارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة وذلك فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية.
ويجرى تنفيذ مشروع 1000 بنت 1000 حلم في مراكز تدريب الفتيات في خماسي كرة القدم ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة ، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد. إدارة التنميه الرياضية.
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