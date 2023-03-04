"الوادى الجديد" تستقبل الفوج السادس من برنامج اعرف بلدك لشباب المحافظات

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

استقبلت محافظة الوادي الجديد الفوج السادس من برنامج اعرف بلدك، اليوم السبت، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لتنفيذ برامجها لشباب المحافظات، وتشمل عددا من الرحلات الترفيهية والثقافية، تحت عنوان "اعرف بلدك"، بمشاركه عدد 50 مشاركا من الجنسين، ابتدءا من اليوم 4 مارس 2023 حتى 9 مارس 2023م.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن البرنامج يتضمن زياره الأماكن السياحية والأثرية والمشروعات القوميه على أرض محافظه الوادى الجديد، بمدينة الفرافرة، الداخلة، الخارجة، موجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة، على جهودها في دعم وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، خاصة بالمحافظة الحدودية، إيمانا بدورهم الوطني والقومي، مع أهمية التوعية المستمرة للشباب والاجيال القادمة والتعريف بتاريخ الوطن العربي.