المشدد 5 سنوات لمتهم بتهديد شخص على موقع للتواصل الاجتماعي بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم " ا.ن.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ر.ع.ا" بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه بافشاء أمور مخدشة خاصة به وذلك بنشر صور وفيديوهات خاصة به وبأسرته على موقع التواصل الاجتماعي واتس اب وذلك مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ي.ا" و"ع.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة ألف جنيه كما عاقبت المتهم "ر.ع" و"ص.ي" بالسجن 5 سنوات وغرامة ألف جنيه والمتهم 'ع.ع" بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالشروع في قتل المجنى عليه "ع.ع"و"ع.ا.ر" وإحراز أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد إصابة المجنى عليهما بطلقات نارية وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهما وإصابتهما ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.