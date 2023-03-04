القبض على المتهم بتوثيق طفل وضربه بالمعصرة

كتب - محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل، أمام مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد (الطفل المجنى عليه")، وتبين أنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهم (مالك مخزن كائن بدائرة القسم) بتقييده والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، لاعتقاده بدخوله المخزن ملكه بدافع السرقة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .