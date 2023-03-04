الداخلية تداهم مصنعا غير مرخص ينتج منظفات مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط مسئول عن مصنع كيماويات "بدون ترخيص" -كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامه بتصنيع كمية كبيرة من المنظفات الصناعية والمطهرات، باستخدام خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل المصنع، على (7 طن كلور- طن صابون سائل- 450 كيلو جرام خامات تصنيع الديتول- 144 لتر كحول- 75 كيلو جرام جلسرين - 600 عبوة ألوان غذائى "جميعها مجهولة المصدر")، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.