الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق شب فى مصنع ملابس بالدقهلية

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بنشوب حريق في مصنع ملابس بقرية البيلاوية التابعة للوحدة المحلية لمنشأة بسنديلة

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن المكان ملك مواطن يدعى السيد عبدالله سند، ومقام على مساحة 100 متر بالطابق الثالث، وهو عبارة عن مصنع ملابس ومخزن للقماش، والتهمت النيران حوالي 20 طنًا من القماش ومقص كهربائي.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتم إخماده بعد التهامه محتويات المصنع بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات