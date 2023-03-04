التأمينات الاجتماعية: زيادة المعاشات يكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا

محمد شرقاوى

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف الزيادة لأصحاب المعاشات التي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه من المقرر أن يستفيد من قرار الرئيس السيسي كل من يتقاضى معاش من الهيئة.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي بنسبة 15% لأصحاب المعاشات تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من أصحاب المعاش يقدر بـ11 مليون مواطن.

وأكد أن الزيادة في المعاشات، هي مبادرة طيبة من الرئيس السيسي، موجها الشكر للرئيس على الحزمة التي وجه بها خاصة بعد التوجيه بالتبكير في عمليات الصرف، وهناك عمل يجرى على قدم وساق وتكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لصرف الزيادة المقررة.

ولفت إلى أن الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات، يبدأ صرفها أول شهر أبريل المقبل، وفقا للتوجيهات التي وجه بها الرئيس.

وكشف عوض، طريقة احساب زيادة المعاشات بعد الزيادة الأخيرة، عبر ضرب قيمة المعاش الذي يحصل عليه المستفيدون قبل الزيادة في 150 جينه، ليحصل أصحاب المعاشات على الزيادة الجديدة في المعاش.