استعدادت محلات الياميش والبلح بالإسكندرية لاستقبال شهر رمضان.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدم " اليوم السابع" تقريرا مصورا من سوق المنشية بوسط محافظة الاسكندرية، حيث تستعد الأسواق بعرض ياميش رمضان والسلع الغذائية التى يقبل عليها المواطنون لشرائها، من اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من داخل أحد محلات بيع ياميش والزبيب والبلح مع انخفاض فى الأسعار عن العام الماضى.

وقال حسن جلال أحد بائعى الياميش فى سوق المنشية، أن هذا العام يشهد سوق الياميش انخفاض فى الأسعارلعدد من منتجات الياميش مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وهناك وفره فى الأسواق من المنتجات منها الزبيب المصرى والايرانى والتركى والبلح بكافة أنواعه.

وأضاف حسن جلال ل " اليوم السابع "، أن هناك استقرارا فى الأسعار هذا العام عن العام الماضى وبعض المنتجات انخفض سعرها من 20 إلى 10 جنيها عن العام الماضى، ويقبل على شرائه المواطنون، حيث تكون اسعارها كالاتى

، سعر زبيب إيرانى 90جنية وكان العام الماضى 120جنية وتركى 70جنية وزبيب مصرى 68 وكان العام الماضى 90 وفى انخفاض فى الأسعار، وهناك مشمشية 200والمقاس الكبير لها 280، والجراسية 200، واللوز 240 وكان العام الماضى 250عين جمل 240 وكان العام الماضى 260 وبندق 280جنية والبلح الوادى فى المتناول 20جنية وقمر الدين 20جنية سورى، والأحلام والتمر الهندى 25جنية للافة والتين اللفة 40جنية، وسعر جوز الهند ناعم 70جنية، وكان العام الماضى 76جنية وجوز هند اخر 80جنية وكان 84جنية وجوز هند الشعر بسعر 110 وانخفض عن العام الماضى 10 جنيهات

وأشار بائع الياميش، أن هناك أجود أنواع البلح فى السوق ويقبل على شرائه المواطنون، منها بلح عنابى وشامية وصعيدى وبرتمودة وشامية فاكهه وشبح والخد الجميل، وهناك بلح مميزة يطلق عليها محمد صلاح، واجود انواع البلح تانى من الصعيد، وكذلك البلح سلطانى من الوادى الجديد، وبلح سورى ويعتبر البلح من الأساسيات لدى المواطنين، خلال شهر رمضان وهناك انخفاض فى الأسعار عن العام الماضى.

وواضح أن انخافض الاسعار واستقرارها هذا العام مع كثرة المعروض فى الأسواق، يجعل المواطنين يقبلون على الشراء وإن الأسعار فى متناول الجميع الآن بالأسواق.



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