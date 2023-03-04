اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 10:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 12 معلومة ببيان النائب العام تكشف آخر تطورات التحقيق مع عصابة «Hogg pool»

السبت، 04 مارس 2023 09:06 م
أهم 12 معلومة ببيان النائب العام تكشف آخر تطورات التحقيق مع عصابة «Hogg pool» أرشيفية
كتب - إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا، بشأن تحقيقاتها في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول».
 
 
-النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة النصب على المواطنين ومُؤسِّسِي تطبيقِ هوج بول.
-تشكيل فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في الواقعةِ.
-تم الاطلاع علي منشوراتٍ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ مُؤسِّسي التطبيقِ بالِاستيلاءِ على أموالِهِم.
-النيابةُ تلقت محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ. 
 
* الاتهامات:-
-أوهموا عملائهم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ.
-استقطبوا المواطنين بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ.
-تكوين مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»وتكوين لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.
-استخدموا شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم.
-إنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها.
-نشروا وروجوا سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك «Hoog community tech».
-حاولوا إضفاءِ المصداقيةِ للضحايا على نشاطِهِم وطَمأنَتهم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.
 
* التحريات:-
-إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ توصلت إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ.
-الاحتيال تم الإلكترونيِّا عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيق للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ.
-المتهمون اتخذوا مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ.
 
* قرار النيابة العامة:-
-أمرت بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ الأحراز المستخدمة وكافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن النشاطِ.
-الجهات الأمنية تلقي القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستكمالُ التحقيقاتِ.
 
 
 

هوج بول

نصب على مواطنين

نصب الكترونى

النائب العام

التحقيق فى قضية هوج بول

اليوم السابع بلس

Hogg Pool



الموضوعات المتعلقة

"هوج بول" شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية للنصب على أموال المواطنين بزعم استثمارها.. استخدموا 88 محفظة إلكترونية متفرع منها 9965 تخوفا من الرصد الأمنى.. وجهات التحقيق تستجوب 29 متهما بينهم 13 أجنبيا

السبت، 04 مارس 2023 08:09 م

95 تليفونا وأجهزة.. أحراز هوج بول في قضية النصب الإلكتروني الكبرى (فيديو)

السبت، 04 مارس 2023 06:47 م

"برافو رجالة مصر".. وزارة الداخلية تتصدر تريند تويتر بعد إسقاط عصابة "هوج بول"

السبت، 04 مارس 2023 07:44 م

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة النصب على المواطنين عبر منصة هوج بول

السبت، 04 مارس 2023 08:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة