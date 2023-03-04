أهم 12 معلومة ببيان النائب العام تكشف آخر تطورات التحقيق مع عصابة «Hogg pool»

كتب - إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - أحمد عبد الهادى

أصدرت النيابة العامة، بيانًا تفصيليًا، بشأن تحقيقاتها في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول».

-النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة النصب على المواطنين ومُؤسِّسِي تطبيقِ هوج بول.

-تشكيل فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في الواقعةِ.

-تم الاطلاع علي منشوراتٍ بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ مُؤسِّسي التطبيقِ بالِاستيلاءِ على أموالِهِم.

-النيابةُ تلقت محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ.

* الاتهامات:-

-أوهموا عملائهم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ.

-استقطبوا المواطنين بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ.

-تكوين مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»وتكوين لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

-استخدموا شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم.

-إنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها.

-نشروا وروجوا سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك «Hoog community tech».

-حاولوا إضفاءِ المصداقيةِ للضحايا على نشاطِهِم وطَمأنَتهم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.

* التحريات:-

-إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ توصلت إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ.

-الاحتيال تم الإلكترونيِّا عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيق للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ.

-المتهمون اتخذوا مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ.

* قرار النيابة العامة:-

-أمرت بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ الأحراز المستخدمة وكافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن النشاطِ.

-الجهات الأمنية تلقي القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستكمالُ التحقيقاتِ.