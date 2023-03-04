أخبار مصر.. الحكومة تنفى شائعة تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يهنئ شعب وحكومة نيجيريا على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأخلص التهاني لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة. الحكومة تنفى شائعة تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً من حسابات شخصية بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية، وقد نفت رئاسة مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وزير الإسكان: حملات متنوعة لإزالة المخالفات والإشغالات فى 6 مدن جديدة صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة تنمية مدن العبور، والشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وحدائق العاصمة، والسادات، شنت حملات متنوعة لضبط وإزالة المخالفات والإشغالات والظواهر العشوائية، بالتعاون مع الشرطة المختصة، وذلك تنفيذاً للتكليفات المستمرة بضرورة التصدى للمخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. الحكومة: تطوير شامل لـ52 مستشفى تكامل وتحويلها لمراكز تنمية الأسرة أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، استهداف إحداث تطوير شامل لـ52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

قطع المياه 4 ساعات عن مركز العياط بالجيزة بدءا من 12 منتصف ليل الأحد

أعلنت محافظة الجيزة ، قطع المياه لمدة 4 ساعات عن قرى مركز ومدينة العياط، وذلك من الساعة 12 ليلاً يوم الأحد الموافق 2023/3/5 وحتى الساعة 4 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/3/6 .

زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا

قالت وسائل إعلام، إن زلزالا بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر كرمادك في نيوزيلندا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستودع وقود فى إندونيسيا لـ 17 قتيلا و42 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حريق مستودع وقود في إندونيسيا، اليوم السبت، إلى 17 قتيلا و42 جريحا، بعد السيطرة على الحريق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إندونيسية .

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة