أحمد أبو اليزيد :زيارة وفد من التعاونيات الزراعية بدولة الهند لمصر لإنشاء مصنع أسمدة

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس ورئيس شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين، أن الاتحادات التعاونية لها دور كبير والدليل على ذلك التجارب الناجحة في العديد من الدول مثل تجربة ألمانيا وتأثير التعاونيات الإيجابي على الناتج القومي، وأيضا تجربة التعاونيات فى الهند ناجحة بشكل كبير ، لدرجة قيام وفد من التعاونيات الزراعية بدولة الهند بزيارة مصر ل إنشاء مصنع أسمدة بمنطقة السباعية ،باٌلإضافة إلى الحركة التعاونية بتونس لها دور كبير، لافتا الى وجود قاعدة عريضة للتعاونيات في مصر التي تعتبر سند لكل امرأة معيلة وكل فلاح مصري وكل المزارعين، من خلال الحركة التعاونية البناءة، التي يجب أن تعطيها الدولة مزيد من الاهتمام ،من حيث الربط بين كل ما هو صناعي وزراعي ، على سبيل المثال كافة الصناعات التي لها علاقة بالزراعة والمدخلات الزراعية سواء أسمدة أو مبيدات أو تقاوي مع أهالينا المزارعين والحرفيين .

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في تصريحات اليوم، أنه يوجد ما يعرف بالشراء الجماعي في التعاونيات وطالما يوجد شراء جماعي ستتواجد مفاوضات جيدة بسعر مناسب وجودة عالية بحيث يوصل للمزارع المستلزمات بجودة عالية وبأسعار اقتصادية ، وفي نفس الوقت ارتفاع شأن مصر على الصعيد العالمي والدولي "حيث تتفاوض الدول مع كتلة بدلا من الأفراد أو الشركات فإذا أرادت من مصر أن يكون لها تأثير دولي ، لا بد من تمكين الجهة الخاصة بالتعاونيات بحيث يكون لها دور فعال ، كما المفترض الفعلي في التعاونيات لا يكون في "الحشد السياسي" فقط ، لكن في الناحية الاجتماعية والتصنيعية والاقتصادية.

وعن كيفية تنشيط الجمعيات التعاونية الزراعية لابد أن تتمثل الجهات التنفيذية لدعم الجمعيات التعاونية بصورة جادة بحيث لا تكون منفصلة فمثلا القوانين الخاصة بتسجيل الاصناف و التقاوي والأسمدة والمشتريات والموافقات ،وحتى تكون التعاونيات في الصورة الجيدة لا بد أن يحدث لها دور في العمل التنفيذي والعمل الخدمي للدولة ، فلا يجب أن يكون هناك قطاع إرشاد منفصل ، فيجب الاستفادة من التعاونيات العديدة ،كما تحتاج التعاونيات إلى تمكين من خلال "القوانين" فعلى سبيل المثال "اللجان الخاصة بالشراء الموحد" لا بد أن تشترك التعاونيات لأنهم يعلمون الاحتياجات الحقيقية والفعلية التي يحتاج إليها الفلاح أيضا ،مشاركة شباب قادرين واعين بالأساليب الحديثة في التعاونيات .