أحدث معديات نيلية لخدمة الأهالى والسائحين بالأقصر تدخل الخدمة قريبا بـ"2 جنيه"

الأقصر – أحمد مرعى

أسابيع قليلة تفصل محافظة الأقصر عن دخول أحدث معديات نيلية لخدمة الأهالى والسائحين بين شرق وغرب مدينة الأقصر، وذلك بتكلفة لا تتعدى 2 جنيه فقط للرحلة الواحدة، حيث إنه بجانب نقلها للموظفين والطلبة والأهالى من الشرق للغرب والعكس، تقدم المعديات النيلية حالة من السحر الخاص ورحلة مميزة لا تتعدى 5 دقائق للتنقل بين الشرق والغرب مقابل 2 جنيه فقط.

وفى هذا الصدد أعلنت محافظة الأقصر، بقيادة المستشار مصطفى ألهم المحافظ، عن طرح فعاليات المزايدة العلنية العامة لاستغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات، وذلك بجلسة الثلاثاء 21 مارس الجارى، حيث تخرج رحلات المعديات النيلية على مدار الساعة فى نهر النيل بين البر الغربى والبر الشرقى بمحافظة الأقصر، حيث يتم عبر المعديات النيلية الشهيرة إضفاء أجواء من البهجة والفرحة بين السائحين الأجانب والمصريين وأهالى الأقصر، خلال التنزه والاستمتاع بسحر نهر النيل وكذلك نقل الموظفين إلى منازلهم صباحاً ومساء.

ويقول المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه تم إنشاء 2 معدية أهالى جديدة لخدمة تنقلات الأهالى فى نهر النيل بين الشرق والغرب، لخدمة الآلاف من أبناء البرين الغربى والشرقى بالمحافظة بجانب الأفواج السياحية، وهما المعديات (الأقصر 1 والأقصر 2)، حيث تلك المعديات الجديدة فخر الصناعة المصرية والتى تم تصنيعها على أعلى مستوى بواسطة خبراء شركة القناة للترسانة النيلية، والتى أشادت لجنة القوات البحرية بالتصميم الفريد من نوعه والذى ينفذ لأول مرة.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء اللجنة المشرفة أبدوا بعض التعديلات التى تمت مراجعتها بواسطة شركة القناة للترسانة النيلية والشركة الموردة للمعدات والتى حضرت جميع مراحل الاختبارات، وقد تمت إجراءات الاستلام الابتدائى، وأبدت شركة القناة للترسانة النيلية استعدادها الانتهاء من تلك التعديلات والتى تضيف لهذا النموذج الكثير من المميزات، موضحاً أنه طوال السنوات الماضية كانت تتوفر 3 معديات نيلية تقوم بمهمتها فى نقل المواطنين على مدار الساعة وخلال الرحلة يستمتع الأهالى والسائحين بسحر المياه والطبيعة فى النيل، بجانب رؤية المعالم السياحية والأثرية التاريخية على ضفتى الكورنيش.