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1000 فرصة عمل فى الإسماعيلية براتب 4500 جنيه.. اعرف الشروط

الجمعة، 31 مارس 2023 07:00 ص
1000 فرصة عمل فى الإسماعيلية براتب 4500 جنيه.. اعرف الشروط محافظة الإسماعيلية أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلن جهاز تشغيل الشباب التابع لمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع إحدى الشركات القومية عن توافر فرص عمل للذكور فقط في إحدى المشروعات القومية التابعة للشركة الوطنية للزراعات والمحميات، برواتب تبدأ من 4500 جنيه.
 
وقال بيان رسمي محافظة الإسماعيلية إن فرص العمل في الإسماعيلية تشمل مهندسين زراعيين (ذكور فقط) من تخصصات البساتين والمحاصيل الزراعية، و1000 عامل زراعي ذكور وإناث مؤهل متوسط أو إعدادي حتى سن 40 عاما، بعدد ساعات 8 ساعات يوميا.
 
واشترطت الشركة بالنسبة للذكور أن يتجاوز السن 18 عاما وتقديم شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها، وعلى من يرغب التقدم بأوراق عمله الأحد القادم  الموافق2/4/2023 بمقر الشركة بقطاع أبو سلطان على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي في تمام التاسعة صباحا.

 
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