وأفادت وزارة الخارجية ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ بأنه "تم استدعاء القائمة بأعمال إستونيا في روسيا، جان فانامولدر، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم مذكرة احتجاج من قبل روسيا على طرد إستونيا لأحد موظفيها في السفارة الروسية في تالين، الأسبوع الماضي، دون إبداء أي أسباب تذكر في هذا الشأن".

وأضاف البيان "واستنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان أحد دبلوماسي سفارة إستونيا شخصا غير مرغوب فيه، ويجب عليه مغادرة الأراضي الروسية".

وأعلنت إستونيا في الـ24 من مارس الحالي أحد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية لديها شخص غير مرغوب فيه، وطالبت بمغادرته البلاد بحلول 29 مارس الحالي.

كانت الخارجية الروسية قد أعلنت في يناير الماضي طرد السفير الإستوني وتقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا، ردا على إجراءات السلطات الإستونية المعادية لروسيا.