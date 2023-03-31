من مشاكل القلب إلى السرطان.. احذر من الآثار الجانبية للإفراط فى الخردل

كتبت ايناس البنا

يشتهر الخردل بطعمه الرائع وقدراته العلاجية وفوائده الصحية، ويتم استهلاكه بطرق مختلفة، يقول الخبراء إن الخردل مليء بالمعادن الصحية مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم سواء كان ذلك معجونًا أو زيتًا أو أوراقًا، كما أنه مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية وله خصائص مضادة للأكسدة، تشمل الاستخدامات الطبيعية للعلاج الطبيعي للخردل تخفيف آلام العضلات والتهاب المفاصل.



الآثار الجانبية لاستخدام الخردل في حين أن الخردل يمكن أن يكون له فوائد صحية ، إلا أن الإفراط في استخدامه يمكن أن يسبب أيضًا الكثير من المشكلات الصحية، وفقا لموقع " timesnownews" الحساسية بدأت حساسية الخردل تحظى بمزيد من الاهتمام. يقول الأطباء إن حساسية الخردل هي من بين أكثر أنواع الحساسية شدة لأن تناولها يمكن أن يسبب ارتفاعًا في الهيستامين ، وحتى صدمة الحساسية.

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

خلايا النحل والطفح الجلدي

ضيق التنفسوالصفير

الشعور بالدوار

استفراغ و غثيان

تورم في الحلق والوجه والعينين

أمراض القلب الإفراط في استخدام الخردل يمكن أن يسبب حالة طبية تعرف باسم داء عضلة القلب الدهني ، أو التنكس الدهني للقلب ، حيث تتطور الآفات الليفية في ألياف عضلة القلب بسبب تراكم الدهون الثلاثية، يقول الأطباء إنه يمكن أن يتلف عضلات القلب ويؤدي في بعض الأحيان إلى قصور القلب.

خطر الإصابة بسرطان الرئة يمكن أن يسبب حمض الأيروسيك في زيت الخردل مشاكل في الرئتين، يؤثر الخردل على الجهاز التنفسي العلوي مسبباً اضطرابات في التنفس وضيق في التنفس.

وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب ، فإن تناول زيت الخردل على المدى الطويل يمكن أن يجعلنا أيضًا عرضة للإصابة بسرطان الرئة ، وهو مرض قاتل الاستسقاء يحدث الاستسقاء كوباء في الأماكن التي يشيع فيها استخدام زيت الخردل من بذور براسيكا الجنسي كوسيلة للطهي، وفقًا لمجلات BMJ ، تم حظر زيت الخردل من قبل الحكومة في نيودلهي في عام 1998 لفحص حالات الاستسقاء المتزايدة بسرعة ، وهو شكل حاد من الوذمة تتضخم فيه الأنسجة الرخوة بسبب تراكم السوائل غير المعتاد

يؤثر على الحمل وفقًا لخبراء الصحة ، يجب على النساء الحوامل تجنب الإفراط في تناول زيت الخردل أو بذور الخردل الأسود لاحتوائهما على عدد قليل من المركبات الكيميائية الضارة بالجنين.

وفقًا لدراسة أجرتها أكسفورد ونشرت في مجلة القلب الأوروبية ، فإن المواد الكيميائية الموجودة في الخردل يمكن أن تسبب الإجهاض.