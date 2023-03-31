مقتل مسجلين خطر في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، في تصفية عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بعد تبادل لاطلاق النار بناحية مجلس قروي أبو الغر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت معلومات قد وردت للاجهزة الأمنية بتواجد عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، ممن لهم سجل اجرامي في أحد الأماكن بدائرة بمركز كفر الزيات.

وتم إعداد حملة أمنية مكبرة استهدفت المتهمين، وما أن شعر المتهمين بالقوات حتي أطلقا النار فبادلتهم القوات إطلاق النار، وتمكنت من قتلهما.

وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.