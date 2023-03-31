مبادرة "تحدث معه" لرفع الوعى وتفعيل المشاركة فى القضية السكانية بأسيوط فى 9 معلومات

تهتم الدولة اهتماما كبيرا بالفعاليات والمبادرات التي من شأنها الاهتمام بالقضايا السكانية، باعتبارها قضية أمن قومي، خاصة أن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكانى التي تؤثر على معدلات الإنجاز، وتحقيق التنمية، ومن هذه المبادرات مبادرة "تحدث معه"، وفى هذه النقاط نتعرف على أهداف واهتمامات المبادرة بمحافظة أسيوط:

1- المبادرة تهتم بالرجال والشباب الذكور من كافة الأعمار والمراحل التعليمية المختلفة والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، باعتبارهم فئة مهمة فى اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة.

2- تهدف المبادرة إلى رفع الوعى بأهمية الاستثمار الصحيح فى الأطفال، وهو ما ينعكس على تنميتها واستقرارها.

3- تساهم فى مناقشة القضايا المهمة لبناء كيان قوى وداعم للأسرة المصرية.

4- المبادرة تقدم لهم معلومات تساعد فى تمكين الأسرة واتخاذ قرارات رشيدة.

5- تهدف المبادرة لتوعية الرجال والشباب بالقضايا المجتمعية والأمور الحياتية كـ"القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وزواج الاطفال، والإدمان، والتدخين، والقيم الحياتية، والتسرب من التعليم، واختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسرى وتربية الأطفال، وقيمة العمل، والمواطنة والانتماء، والحقوق والواجبات".

5- يتم من خلال المبادرة عقد ندوات تثقيفية بالقرى والنجوع وتوصيل رسائل إعلامية وتنظيم حلقات نقاشية.

6- يتم من خلال المبادرة تنظيم قوافل طبية أو ثقافية أو دينية وعروض مسرحية مناهضة لتلك الظواهر في الوحدات المحلية.

7- يتم التنسيق بين وحدات السكان ومنسقيها والشباب المتطوع والمجتمع المدني والخاص والجامعات الإقليمية وشركائها التنفيذين وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

8- يشرف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية على تنفيذ المبادرة.

9- يتم تقديم برامج توعوية وخدمية للشباب والرجال فى أماكن تجمعهم وفي المواعيد التى تتلاءم معهم والأماكن التى غالبا ما يترددون عليها، بما يؤدى إلى حل الآثار السلبية للمشكلة أو الحد منها على أقل تقدير.