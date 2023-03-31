اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل مسجل جنائى المنوفية بسبب خلافات قديمة

الجمعة، 31 مارس 2023 01:19 م
ضبط المتهمين بقتل مسجل جنائى المنوفية بسبب خلافات قديمة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ أحمد حسنى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع) بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز، واستقبال إحدى المستشفيات (صديق المتوفـى) مُصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أسفرت جهودها عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وقرر أحدهم بوجود خلافات بينه والمتوفـى والمصاب لسابقة قيامهما بسرقة مركبة "التوك توك" الخاص به، حيث قام بالإستعانة بباقى المتهمين وقاموا بإستدراج المتوفـى والمصاب لمنطقة العثور على الجثة بدعوى إنهاء الخلاف ولدى وصولهما تناوبوا التعدى عليهما بسلاح أبيض وعصا خشبية فأحدثوا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياة المتوفـى وتركوه بمكان العثور عليه وتخلوا عن المصاب وأرشد المتهمين عن الأداتين المستخدمتين فى الواقعة، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" محل الخلاف داخل مسكن المتوفـى.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

قتل

القتل العمد

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