رفع 1600 حالة إشغال للمقاهى والمحال بحدائق الاهرام.. صور

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وهضبة الاهرام بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وفي هذا الإطار تم شن حملات مكبرة بشوارع الضغط العالى ومنطقة ط، ز، ل وشارع العشرين، أسفرت عن رفع 1600 حالة إشغال متنوعة عباره عن كراسى وترابيزات واستاندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودرجات بخاريه دون لوحات، وإيداع المضبوطات بمخازن القطاع.

وفي سياق متصل، شنت المحافظة حملات مكبرة اليوم الجمعة، لرفع إشغالات المقاهي والمحال المتعدية على حرم الطريق العام بالمنيرة الغربية والبراجيل والحفرية وإمبابة بحي شمال الجيزة.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.