خيط الجريمة.. كيف قتل "المجنون" لاعب كرة صاعد فى المطرية

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

بمقص حاد توجه مسجل خطر بمنطقة عزبة شلبي بالمطرية يدعى " المجنون"، نحو شاب في العشرينات من عمره يعتقد أهالى منطقته أنه نبغه في كرة القدم ولاعب صاعد له مستقبل كبير في اللعبة، ووجه له صفعة على وجهه اثناء وقوفه مع أصدقائه في المنطقة دون أي سبب، حاول المجنى عليه الدفاع عن نفسه، لكن المتهم ضربه بلكمات متتالية واستخرج مقص حاد من ملابسه وغرزه في صدر المجنى عليه حتى فارق الحياة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى شرطة النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة بدائرة قسم شرطة المطرية، وبه اثار طاعنة نافذة بالجسم ويرتدي ملابسه كاملة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الضحية تعدى عليه أحد الأشخاص أثناء مشاجرة بينهما بدائرة القسم، وأن الأخير طعنه طعنة نافذة أودت بحياته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابها بسبب خلافات بينه وبين الضحية، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في القضية.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثة المتوفى، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية عن سبب وفاة الضحية.