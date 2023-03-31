خدمات علاجية بالمجان لـ1370 مواطنا فى قافة طبية بقرية أبو عدوى بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية أبو عدوى بمركز كفر سعد، وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لاهالى القرى، و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأشار البيان إلى تردد 1370مواطن على القافلة ، تم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات، وأيضا إجراء 271 تحليل معملى و فحص 46 حالة بالأشعة و 34حالة بالسونار، هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، ان تلك القوافل التى يتم تنفيذها بشكل دورى تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية، لافتا إلى أنه تم عقد فصل لإجراء امتحانات محو الأمية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.