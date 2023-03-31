جمارك مطار القاهرة تضبط راكب حاول تهريب 1800 عبوة مستحضرات تجميل

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة، استوقف محمد مصطفى إبراهيم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

وقام صبرى حسانين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف محمود طلعت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستحضرات التجميل، و نظرا لكثرة كمياتها بالحقائب، قام رأفت وهيب مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من محمود طلعت و مصطفي محمد و احمد عبد الحميد مآمير الجمرك باستكمال تفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 1804 عبوة مستحضرات تجميل، كما تم تشكيل لجنة مكونه من جورج صفوت و هند العشري و هشام إبراهيم مآمير الجمرك لجرد وتحريز المضبوطات تحت إشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة.

أمر أحمد عبد الهادى مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 24 لسنة 2023 وذلك بعد العرض علي كل من الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.