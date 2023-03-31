جامعة المنوفية تشارك فى ملتقى "معا نلتقى" لشباب أعضاء هيئة التدريس بمعهد القادة

المنوفية - محمد فتحى

شاركت جامعة المنوفية ، فى فعاليات البرنامج التدريبي "ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس"، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 28 حتي 31 من مارس الجارى، وذلك تحت شعار "معاََ نلتقي"، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التى تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور احمد القاصد رئيس الجامعه والدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف الملتقي إلى رفع الوعى لدى الشباب وخاصة فى ظل التطور السريع فى تكنولوجيا الإتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية فى تشكيل الوعى والحرب التى تخوضها الدولة ضد أعداء الوطن .

وأشار الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إلى أن البرنامج التدريبي للملتقى قد شمل عدد من المحاضرات وورش العمل والأنشطة المتنوعة، ومنها محاضرة بعنوان" تحديات الأمن القومي المصري" وأخرى عن " دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وكذلك ورشة عمل تفاعلية حول طرق مواجهة الأفكار الهدامة"، ومحاضرة بعنوان "الإعلام ودوره فى محاربة الشائعات والأفكار المتطرفة" بالإضافة إلى محاضرة بعنوان" وسطية الخطاب الديني وكيفية محاربة الأفكار الهدامة والمتطرفة".

وأضاف طارق كمال مدير إدارة اعداد القادة أن الملتقى استضاف اللواء سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي كان له دور كبير فى إثراء الحياة السياسية والعسكرية، وتحدث عن إتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية.