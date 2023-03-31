توفيت ساجدة.. وفاة شاعرة أثناء أداء صلاة العصر بقرية الترامسة في قنا

وتوفيت الشاعرة ليلى رفاعي، أثناء صلاة العصر لتنعيها المئات عبر صفحات التواصل الاجتماعى، لاسيما أنها كانت صاحبة ابتسامة وقلب طيب وترسم الضحكة على الوجوه.

يذكر أن الشاعرة قضت أكثر من 10 سنوات فى دولة عمان عملت خلالها بمهنة التدريس، وأحيلت للمعاش منذ 4 سنوات، وكانت تشغل وقتها مدير عام بالتربية والتعليم، وحصلت على ليسانس الآداب والتربية فى اللغة العربية من جامعة أسيوط، ومتزوجة ولديها 4 أبناء وابنة واحدة.